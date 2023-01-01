تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

تم اليوم الأحد، تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيسا للبرازيل، للمرة الثالثة بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس.

وخلف الرئيس الجديد للبرازيل لولا سابقه جايير بولسونارو، الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته.

وكان لولا قد هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.

وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برازيليا، بعد تهديدات من أنصار سلفه بولسونارو بارتكاب أعمال عنف.

ومباشرة بعد انتهاءه من اداء اليمين الدستورية، توجه لولا لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.

يذكر ان لولا الذي يبلغ 77 سنة فاز بفارق ضئيل على بولسونارو في أكتوبر. ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة.