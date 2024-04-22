إعــــلانات
الوطني

تنصيب ليلى زرقيط مديرة عامة بالنيابة لجريدة الجمهورية

بقلم عايدة.ع
تنصيب ليلى زرقيط مديرة عامة بالنيابة لجريدة الجمهورية
  • 348
  • 0

أشرف الأمين العام لوزارة الاتصال، مختار خالدي، على تنصيب ليلى زرقيط مديرة عامة بالنيابة لجريدة الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الإتصال، مراسيم التنصيب جرت بمقر الجريدةى، وبتكليف من وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب.

وحضر مراسيم التنصيب الأمين العام لولاية وهران فضيل عبداوي ممثلا لوالي الولاية،. ومسؤولو المؤسسات الاعلامية  الجهوية، العمومية والخاصة، اضافة الى كل العاملين والموظفين بجريدة الجمهورية، من طاقم الصحفي، وإداري وممثلين عن الشريك الاجتماعي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/GdP8C
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر