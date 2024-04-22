أشرف الأمين العام لوزارة الاتصال، مختار خالدي، على تنصيب ليلى زرقيط مديرة عامة بالنيابة لجريدة الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الإتصال، مراسيم التنصيب جرت بمقر الجريدةى، وبتكليف من وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب.

وحضر مراسيم التنصيب الأمين العام لولاية وهران فضيل عبداوي ممثلا لوالي الولاية،. ومسؤولو المؤسسات الاعلامية الجهوية، العمومية والخاصة، اضافة الى كل العاملين والموظفين بجريدة الجمهورية، من طاقم الصحفي، وإداري وممثلين عن الشريك الاجتماعي.

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