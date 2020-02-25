تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية لجامعة إبن خلدون بتيارت

تم اليوم الثلاثاء، على مستوى مديرية جامعة إبن خلدون تيارت، تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة للجامعة.

وهذا عملاً بتوصيات وزارة التعليم العالي وبحث العلمي، الرامية إلى رد الإعتبار لآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.

وأشرف على مراسيم التنصيب مدير الجامعة، الأستاذ عبد النبي ميموني، بحضور جميع الأساتذة المقترحين لعضوية المجلس.

أين أكد مدير الجامعة على الأهمية البالغة التي توليها الوصاية لعمل هذا المجالس وكذا آليات ضمان الممارسة الفعلية لمهامها.

ليُختتم اللقاء بعدها بتنصيب المجلس وإسناد رئاسته للبروفيسور علي فتاك أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مهام هذا المجلس ستُحدد في الميثاق الوطني لآداب وأخلاقيات المهنة، والذي سيُعلن عنه لاحقًا، حسب المكلف بخلية الإعلام على مستوى الجامعة.