تنصيب مجلس إدارة جديد لشباب بلوزداد برئاسة محمد عرعار

أجرت شركة “مدار” المالكة لفريق شباب بلوزداد، تغييرات جذرية على إدارة الفريق، بعد حل مجلس الادارة السابق، برئاسة بدر الدين بهلول.

وأعلنت شركة “مدار”، في بيان لها، عن تعيين الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة، ويتعلق الأمر بكل من محمد عرعار، حدوش حسين، بن سلامة عبد الكريم، بوكروشة بوعلام، وتاغوت يزيد.

كما كشف ذات البيان، عن قيام الأعضاء الجدد لمجلس إدارة الشباب، بانتخاب محمد عرعار، رئيسا جديدا لمجلس إدارة الفريق.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة الفريق، تعيين، جابر نعمون، في منصب مدير رياضي، بصلاحيات واسعة.

وفي ختام بيانها، تعهدت شركة “مدار” المالكة لفريق شباب بلوزداد، القيام بتغييرات جذرية، واصلاحات واسعة، لاعادة الفريق لمنصة التتويجات.