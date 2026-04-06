أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للصادرات.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير أن تنصيب مجلس التوجيه يأتي تجسيداً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تطوير منظومة الصادرات الوطنية. من خلال إرساء فضاء للتشاور والتنسيق يجمع مختلف الفاعلين المعنيين بترقية الصادرات. بما يسمح بتبادل الرؤى واقتراح الحلول الكفيلة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مسار التصدير.

كما شدد البروفيسور كمال رزيق على أهمية الدور المنتظر من هذا المجلس في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني. عبر المساهمة في تحديد التوجهات الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية. والعمل على تحسين تنافسيته ورفع قدرات المؤسسات الوطنية المصدرة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير أعضاء مجلس التوجيه إلى العمل بروح تشاركية واقتراح مبادرات عملية من شأنها المساهمة في تذليل العراقيل التي قد تواجه المصدرين. وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بمجال التجارة الخارجية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المشترك بين كافة الفاعلين. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.