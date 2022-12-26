تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر-الكاميرون

أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحسن هاني، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-الكاميرون”. بحضور السفير kamidor hamido njimoluh، ونائب مدير إفريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فاروق بومعزة.

وأكد أحسن هاني، أن الجزائر والكاميرون يعملان على تنسيق الجهود الثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية. خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية.

كما أنهما يسعيان لترقية المبادلات التجارية والاقتصادية إلى أعلى مستوى. مشيرا إلى أن الجزائر تشجع ظهور شراكة حقيقية بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين تخدم التنمية والتكامل الاقتصادي.

أما على الصعيد البرلماني، فكشف هاني أن البرلمانيين مطالبون بتطوير علاقات التعاون الثنائي. من خلال إنشاء آليات اتصال جديدة وتشجيع المبادلات البرلمانية المتعددة الجوانب. سواء السياسية منها أم الاقتصادية والاجتماعية والتمكين من تبادل المعلومات المتعلقة بالمجالات التشريعية والقانونية. لاسيما في ظل التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف هاني أن الجزائر، تواصل مساهمتها في تكوين إطارات دولة الكاميرون. خاصة ما تعلق ببرنامج المنح الدراسية للتكوين العسكري والمدني. إلى جانب إنشاء المجموعات البرلمانية للصداقة التي تعد بمثابة الفضاء البرلماني الحر والديمقراطي. الذي من شانه تمكين البرلمانيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. من تعميق الحوار والتشاور وتبادل الآراء مع نظرائهم أعضاء مختلف البرلمانات والهيئات التشريعية الدولية.

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة تعزيز للشراكة المتينة بين البلدين

بدوره، كشف سفير جمهورية الكاميرون في تدخله، أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والكاميرون. برزت منذ سنة 1974، حيث ساهمت الدولة الجزائرية بشكل كبير في تكوين الإطارات الكاميرونية. في مختلف المجالات من خلال تخصيص منح سنوية لفائدة الطلبة الكاميرونيين.

كما أشاد بعمق العلاقات بين البلدين، وأثنى على التزام الجزائر بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم عامة وفي إفريقيا بشكل خاص.

واعتبر تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة تعزيزا للشراكة المتينة بين البلدين على كل المستويات.

كما أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية فاروق بومعزة جودة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين الجزائر والكاميرون. القائمة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل وكذا تبادل الزيارات على أعلى المستويات.

ونوه فاروق بومعزة بتطابق وجهات النظر بين البلدين حول جل المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكذا دعم الترشيحات والتنسيق على مستوى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. قصد مجابهة مختلف التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في افريقيا والدفاع عن القضايا العادلة في العالم.