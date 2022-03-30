تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر – قطر

أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن، اليوم الأربعاء على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – قطر.

وفي بيان للمجلس،فقد جرت مراسم التنصيب بحضور سفير دولة قطر المعتمد بالجزائر عبد العزيز علي النعمة،

وبحضور ممثلة عن المجموعة البرلمانية للأحرار سهيلة شكشاك، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وفي هذا السياق أعرب نائب رئيس المجلس عن تطلع الجزائر لتكون سنة 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعظم المصالح المشتركة.

حيث أشار إلى تحيـين قانون الاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين لإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وخلال تطرَّقه إلى موضوع تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية الذي يعد مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة.

كما نوه نائب الرئيس بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائية.

لاسيما في خلق فضاء للتشاور بين المجلسين وتقريب وجهات النظر بين الهيئتين التشريعيتين، وتنسيق المواقف على الساحة الإقليمية والدولية.

من جهته نوه السفير عبد العزيز علي النعمة، بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، الذين يسيران في طريق شراكة استراتيجية استثنائية في كافة المجالات. انطلاقا من رؤية قادتي البلدين.

كما تطرق إلى اهم التشريعات الدستورية التي عدلتها دولة قطر والمتعلقة بحقوق العمال بعد انتخاباتها التشريعية من خلال رؤية وطنية تتماشى و بناء سوق عمل حديث و تنافسي.

فضلا عن إجراءات من شأنها أن تعطي الأولوية للاستثمار في الانسان الذي هو أساس هذا العالم لتثري الحضارة الإنسانية.

وقد عادت رئاسة المجوعة البرلمانية للصداقة الجزائر – قطر إلى ياحي علي الذي أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة دفع أطر التعاون الثنائي قدما.

بما يجسد متانة العلاقات بين قيادتي البلدين، وتوافق وجهات نظرهما حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة، والتحضير لإنجاح الدورة الـ31 للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر.

وقضايا كثيرة تحتاج العمل سويا، في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقتين، والدفع بالعمل العربي المشترك.

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