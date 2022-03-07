تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر-اليابان

أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، اليوم الإثنين بمقر المجلس، على مراسم تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-اليابان “.

وفي بيان للمجلس الشعبي الوطني، يأتي هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية.

وأضاف البيان أن مراسم التنصيب تمت بحضور السفير كومو أكيرا، و كذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

و خلال هذه المراسم، أكد منذر بودن عمق العلاقات الجزائرية اليابانية التي تعود إلى فترة الكفاح المسلح، وعبر عن افتخار الجزائر بموقف اليابان التاريخي، يوم قررت فتح مكتب لجبهة التحرير الوطني بالعاصمة طوكيو سنة 1959.

كما اعتبر منذر بودن أن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية، بعد ان تم تنصيب نظيرتها اليابانية شهر أكتوبر الفارط، يعد مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات الثنائية العريقة.

كذالك سيساهم في بعث التعاون الاقتصادي والثقافي بما يخدم تطلعات قيادتي البلدين.

في سياق ذي صلة، أكد نائب الرئيس ضرورة تفعيل وتشجيع الاستثمارات اليابانية في الجزائر، من أجل الاستفادة من نقل الخبرة والتجربة اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

من جهته، وصف السفير العلاقات الثنائية بالممتازة، حيث اعتبر تنصيب هذه المجموعة مؤشرا على عمق وأهمية العلاقات التاريخية.

و في هذا السياق، عبّر عن أمله في أن يكون تنصيب هاتين المجموعتين البرلمانيتين فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

بالمناسبة، تطرق السفير إلى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا شهر أوت المقبل، وأكد بأنها تعبر عن التزام طويل الأجل من اليابان بتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا من خلال الشراكة التعاونية.

للإشارة، عادت رئاسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-اليابان إلى النائب كمال بلخضر، الذي أكد في تدخله أن المجموعة البرلمانية للصداقة ستسعى إلى تعزيز روابط الصداقة والتعاون.

مبرزا في ذات الوقت عزمه رفقة أعضاء المجموعة تقوية جسور التعاون وخلق فضاءات عديدة ومتنوعة للتواصل والتعاون بين الهيئتين التشريعيتين.

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