تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائرـ لبنان

أشرف نائب الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والجالية، منذر بودن، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر ـــ لبنان “.

وفي بيان للمجلس فقد جرت مراسم التنصيب بحضور السفير، محمد حسن، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد بودن، في كلمة ألقاها خلال المراسم، أن هذه المجموعة تشكل آلية فعالة تضاف إلى رصيد العلاقات الثنائية. والصداقة المتينة التي تجمع البلدين.

كما أنها تؤكد انسجام المواقف والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتبر نائب الرئيس، أن المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر ــ لبنان” من شأنها أن تدفع وتعزز علاقة التعاون المشترك.

وتضفي مزيدا من الحيوية على الدبلوماسية البرلمانية بما يمكن من تبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية.

بدوره، أثنى السفير على العلاقات القائمة بين البلدين وأكد حرص بلاده على ترقيتها إلى أعلى المستويات وفي مختلف المجالات.

كما اعتبر هذه المجموعة مكسبا يضاف إلى رصيد هذه العلاقات علاوة على كونها آلية مهمة لتعزيز التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين برلماني البلدين.

الى جانب ذالك، عادت رئاسة هذه المجموعة البرلمانية للصداقة إلى “عبد الرحيم الربيع” الذي أثنى، في كلمة له، على مستوى العلاقات التي تربط البلدين.

مؤكدا حرص أعضاء المجموعة على مواصلة التنسيق والتبادل وتعزيز العلاقات بين برلماني البلدين والتشاور حول القضايا العربية.

وكذا دعم التعاون المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

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