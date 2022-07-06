تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة بين الجزائر وبريطانيا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس. سفيرة مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الجزائر Sham Wardle.

وشكل هذا اللقاء فرصة استعرض خلالها رئيس المجلس، واقع العلاقات التي تجمع البلدين.

وشدد على ضرورة تعزيزها لاسيما على المستوى البرلماني معلنا عن قرب تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة بين البلدين.

وعلى الصعيد التعاون الاقتصادي، دعا رئيس المجلس إلى مواصلة جهود التعاون لاسيما بعدما تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي سيحسن مناخ الأعمال بفضل الامتيازات التي تضمنتها أحكامه.

وأما على صعيد التعاون العلمي والثقافي، فقد أشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلتها مؤسسة ويستمنستر. والمركز الثقافي البريطاني في هذين المجالين.

ودعا أيضا إلى تعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي بين الجامعات الجزائرية والبريطانية.

من جهتها، أكدت السفيرة، أن بلادها باتت تولي اهتماما متزايدا للجزائر.

وأضافت بأن بريطانيا لديها رغبة في تعزيز تعاونها البرلماني مع الجزائر لدعم التعاون الثنائي بشكل عام.

واقترحت في هذا السياق أن تتولى مجموعة الصداقة معالجة ملفات محددة مسبقا ليكون دورها أكثر فاعلية.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، دعت Wardle إلى بحث سبل إقامة شراكات جديدة بعيدة عن المجالات التقليدية. لإضفاء مزيد من الديناميكية على التعاون بين البلدين.

وخصص جانب من هذا اللقاء للتطرق إلى عدد من المسائل المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية.

وجدد بوغالي التذكير بمواقف الجزائر الثابتة إزاءها. كما هو الحال بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية والوضع في ليبيا.