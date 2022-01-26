تنصيب محافظ الغابات الجديد في معسكر

أشرف والي ولاية معسكر، على تنصيب محافظ الغابات الجديد لولاية معسكر السيد “بن سويح عمر”، خلفا لقرماط عبد الكريم الذي استدعيا لمهام اخرى.

ويعتبر المحافظ الجديد ايضا مثل خلفه، من الإطارت الشابة التي ساهمت في ترقية و تطوير قطاع الغابات بالوطن.

وكان أخر منصب تولاه قبل معسكر، محافظ ولاية مستغانم، أين أبرز امكانيات هائلة من خلال تجسيد البرنامج الوطني لقطاع الغابات.

وخلال حفل التصيب، أسدى والي الولاية “عبد الخالق صيودة”، توجيهات لمحافظ الغابات الجديد، مرافقة له في مهامه بالولاية.

مؤكدا على إتخاذ منطق الصرامة في العمل وسيلة في أداء مهامه والسهر على سير المشاريع التنموية بصفة دقيقة وسريعة في آن واحد.

كما أكد المسؤول الأول على الولاية، على أن مصالحه سترافقه في أدائه مهامه على رأس محافظة الغابات بالولاية.

معسكر: توقيف مشتبه به في قضية ترويج المؤثرات العقلية وحجز 180 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر. من توقيف مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية البالغ من العمر 30 سنة وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا ب180 قرص مهلوس من نوع برقابالين.

كما جاءت العملية على إثر معلومات حول قيام هذا الأخير بحيازة وترويج المؤثرات العقلية. أين تم اعداد خطة امنية محكمة وترصد تحركاته وتم توقيفه، متلبسا بحيازة كمية المؤثرات العقلية المذكورة.

كما تم تحويل المشتبه فيه، الى مقر الشرطة، للإستكمال اجراءات التحقيق، التى كشفت عن ممونه الرئيسي، الكائن بإحدى الولايات المجاورة. والذي بقي في حالى فرار، بموجب إجراء قضائي قدم المشتبه فيه إلى العدالة لمحاكمته.

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