تنصيب محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية

تم اليوم الأحد، على مستوى مجلس قضاء المدية، تنصيب وضحي جيلالي محافظ دولة لدى المحكمة الادارية بالمدية.

وحسب بيان للولاية، اشرف على تنصيب وضحي جيلالي، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، بن ناصر محمد، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، بحضور جهيد موس والي الولاية.

بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية والنائب العام لدى مجلس القضاء ورئيس مجلس القضاء الى جانب أعضاء أسرة القضاء.

وركز بن ناصر محمد في تدخله على أهمية هذه الحركة في هذا الظرف بالذات، معرجا على الرهانات الكبيرة التي ينبغي رفعها خدمة للمواطن.

مضيفا إن ما يزيد من مسؤولية ثقل القضاء الاداري المطالبة بإحداث التوازن بين مصالح الادارة ومصالح المتعاملين معها.

وأكد ذات المتحدث، على ضرورة تظافر الجهود لصيانة الحريات والحقوق وفرض سلطان القانون.

وهو الأمر الذي يدعو الى ضرورة مواكبة التطورات وتحسين الخدمات القضائية وتحقيق تطلعات المواطنين عبر الاستماع لكافة الاقتراحات لإزالة ما قد يسجل من نقائص ميدانيا.

للإشارة، سبق لمحافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بالمدية المنصب اليوم، وضحي جيلالي أن تدرج في عديد المناصب القضائية منذ 1992.

وشغل وضحي جيلالي، منصب قاض لدى محكمة مازونة، ثم مستشار بمجلس قضاء مستغانم ثم مستشارا بالمحكمة الادارية بمستغانم.

ليقلد منصب محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية ببرج بوعريريج، وينصب اليوم لشغل نفس المنصب بالمحكمة الادارية بالمدية.