تنصيب محسن غريب ديا مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير

باشر الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي يوم الخميس، بمراسيم تنصيب محسن غريب ديا كمديرا عاما للديوان الوطني للتطهير خلفا رزاق عبد القادر.

وعرفت مراسم التنصيب حضور نائبة المدير العام والمدير العام لشركة سيال والإطارات المركزية للديوان.

وبعد إلقاء الكلمة الترحيبية، شدد الأمين العام على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل النهوض بالمؤسسة وكذا لتحسين الخدمة العمومية للتطهير.

كما أكد على ضرورة توحيد الجهود للمساهمة في تحسين مردودية الخدمة العمومية للتطهير في ظل الأزمة الراهنة وهذا بواسطة العمل الجواري.

بدوره شكر محسن غريب ديا الوزير والأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي على الثقة التي أولياها له، وأعرب عن استعداده التام وحماسه لإستغلال خبرته في القطاع لقيامه بالمهام المنوطة به.