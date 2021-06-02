تنصيب محمد أمين داموش مديرا جديدا لتوزيع الكهرباء والغاز بسيدي بلعباس

أشرف والي ولاية سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، اليوم الأربعاء، على تنصيب المدير الجديد لتوزيع الكهرباء والغاز للولاية. محمد أمين داموش المحول بنفس الصفة من ولاية الوادي.

وقد جرى التنصيب بمكتب الوالي، أين حظي المدير المغادر، جلول ربود بتكريم خاص من قبل المسؤول الأول على الولاية. نظير المجهودات التي بذلها خلال فترة تواجده بالولاية .

وبهذه المناسبة، نوه الوالي بكفاءة وخبرة المدير المحول بنفس الصفة إلى ولاية بسكرة. كما ركَّزَ على مجهودات مؤسسة سونلغاز بمجال نقل وتوزيع الطاقة ومدى التحسن الذي شهده مستوى الخدمة العمومية لهذه المنشأة العريقة.