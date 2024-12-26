أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، مساء اليوم، على مراسم تنصيب “محمد الطيب عبود” رئيسا مديرا عاما جديدا للمجمع الجزائري للنقل البحري “GATMA”، خلفا لـ نادية رابية.

وحسب بيان الوزارة جرت مراسم التوقيع بحضور إطارات من الوزارة، وعدد من مسيري المؤسسات العمومية القطاعية وفروع المجمع.

وبالمناسبة، شدد السعيد سعيود على ضرورة تحسين تسيير مجمع النقل البحري بفروعه، وترقية أدائه والعمل الصارم والتنسيق بين جميع الفاعلين.

بالإضافة إلى إستغلال كافة الإمكانيات والوسائل المتوفرة لرد الإعتبار للنقل البحري الجزائري وأسطوله، ومواكبة التطورات الحاصلة عالميا، وبلوغ الأهداف المسطرة.