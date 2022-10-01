أشرف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم السبت، بمقر الوزارة، على مراسيم تنصيب محمد طيبة، رئيساً للديوان بالنيابة لوزارة النقل.

وحسب بيان للوزارة، وخلال مراسيم التنصيب، التي تمت بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومسيري المجمعات والمؤسسات القطاعية، ذكر الوزير بأهمية هذا القطاع الحيوي.

وأكد بلجود أن قطاع النقل، يعتبر عصب التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما دعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل لرفع التحديات التي تواجهه.