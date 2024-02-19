أشرف الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، على تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر. حسب بيان وزارة النقل.

وجاء في البيان:”ممثلا للوزير، أشرف الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، على تنصيب “مختار سعيد مديوني” على رأس شركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، خلفا لـ”محمد الصالح كواش”، و هذا على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر.”