تنصيب مدراء جدد للوكالات الولائية لهيئات وزارة العمل

تم، اليوم السبت، تنصيب مدراء جدد لوكالات ولائية، لبعض الهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وستعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنية للتشغيل “ANEM”، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”.

بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “CNAS”، والصندوق الوطني للتقاعد “CNR”.

ومست عملية التغيير على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل 29 ولاية، حيث تم تعيين مدراء جدد وتحويل آخرين.

وترقية مجموعة من الإطارات الشابة في منصب مدير فرع ولائي للوكالة.

وأشرف الأمين العام للوزارة مرزاق غرناوط، على مراسم التنصيب، ممثلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام.