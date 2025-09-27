تنصيب مديرة عامة جديدة لمؤسسة بريد الجزائر

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، على مراسم تنصيب شيراز بشيري، مديرة عامة لمؤسسة بريد الجزائر.

وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أكد الوزير على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة. في ضمان خدمة عمومية جوارية تستفيد منها يومياً مختلف شرائح المواطنين.

مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب تسريع وتيرة تنفيذ مخطط العمل والمشاريع الجاري تجسيدها بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية. لاسيما في ما يتعلق بتعميم الرقمنة وتحسين نوعية الخدمات، مع الحرص على احترام الآجال والرزنامة الزمنية المحددة.

كما أعرب عن ثقته في الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها شيراز بشيري، مؤكداً قدرتها على قيادة المؤسسة نحو مرحلة جديدة تعزز مكانتها كفاعل استراتيجي.

مبرزاً في هذا السياق أبرز التحديات المطروحة وعلى رأسها تنويع الخدمات وتحسين جودتها. تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، وعصرنة أنماط التسيير والعمل.

ووجّه الوزير شكره وامتنانه لمحمد تازير، نظير الجهود التي بذلها خلال فترة بتكليفه بمهام تسيير المؤسسة.

واختتم كلمته بدعوة جميع الإطارات والعمال إلى مساندة المديرة العامة الجديدة. والعمل بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ الأهداف المسطرة وتعزيز أداء المؤسسة بما يخدم الوطن والمواطن.