تنصيب مديرين عامين جديدين لـ”BNA” و”كناب بنك”

قام وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد بمقر وزارة المالية، بتنصيب المديرين العامين الجدد للبنك الوطني الجزائري (BNA) والصندوق الوطني لتوفير والاحتياط (CNEP-Banque)، على التوالي تامارابت سمير و السيد بوزياني سيد أحمد.

وحسب بيان وزارة المالية، فإن هذا التعيين يترجم إرادة السلطات العمومية في تعزيز قدرات القيادة داخل المؤسسات المالية الوطنية، بهدف تلبية توقعات المواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

بهذه المناسبة، هنأ الوزير المديرين العامين على تعيينهما وتمنى لهما كل نجاح في مهامهما الجديدة.

وذكر الوزير خلال هذه المراسم، التحديات الكبرى التي تواجه هاتين المؤسستين الأساسيتين في النظام الاقتصادي الوطني. وأكد على أهمية الرقمنة، وتنويع الخدمات المالية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الأولويات تعد ضرورية لتعزيز تنافسية ومتانة القطاع البنكي الوطني.

ومن جهتهم، أعرب المديرون العامون الجدد عن امتنانهم للثقة الموضوعة فيهم، وأكد كل في ما يخصه على حرصه ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في إطار عقود الأهداف والأداء. فخبرتهم في القطاع البنكي ستكون ميزة قيمة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع الطموحة للعصرنة بنجاح.

وللإشارة، فإن المدير العام الجديد للبنك الوطني الجزائري كان يشغل سابقًا منصب المدير العام للصندوق الوطني لتوفير والاحتياط- بنك.

و في ما يخص المدير العام الجديد لصندوق الادخار الوطني و الاحتياط، فكان يشغل منصب أمين عام لهذا الصندوق.