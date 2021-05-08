تنصيب مديري جامعة “جيلالي ليابس” بسيدي بلعباس وجامعة “الجيلالي بونعامة” بخميس مليانة

أشرف محمد الشريف صابة، المفتش العام لوزارة التعليم العالي، على تنصيب، عبد النبي ميموني، مديرا لجامعة “جيلالي ليابس” بسيدي بلعباس.

وتم تنصيب الأستاذ عبد النبي ميموني، مديرا لجامعة “جيلالي ليابس” بسيدي بلعباس، خلفا للأستاذ مراد مغاشو.

كما أشرف، الأستاذ بوعلام سعيداني، المدير العام للتكوين والتعليم على تنصيب محمد الشيخ برابح، مديرا لجامعة “الجيلالي بونعامة” بخميس مليانة.

وتم تنصيب محمد الشيخ برابح، مديرا لجامعة “الجيلالي بونعامة” بخميس مليانة خلفا للأستاذ الحاج عيلام، الذي استدعي لمهام أخرى.