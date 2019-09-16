تنصيب مدير الإدارة العامة ومدير الشرطة القضائية بالعاصمة

أشرف المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، صبيحة اليوم الإثنين، على تنصيب مراقب الشرطة سيب فؤاد، مديرا للإدارة العامة، بحيدرة.

ونصب سيب فؤاد، خلفا لمراقب الشرطة سيفي محمد النوي، والمعيّن على رأس مديرية شرطة الحدود.

كما أشرف المدير العام للأمن الوطني، على مراسم تنصيب مراقب الشرطة حاج السعيد أرزقي، مديرا للشرطة القضائية، بشاطوناف.

وعين حاج السعيد أرزقي، خلفا لمراقب الشرطة فراغ علي، الذي عين مدير للمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”.

للإشارة، مراسم التنصيب، حضرها مدراء ورؤساء المصالح المركزية، إلى جانب إطارات من المديريات المعنية.