أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي أمس. على تنصيب مدير المعهد الوطني العالي للسينما الدكتور إلياس بوخموشة بمقر وزارة الثقافة والفنون.

ودعت وزيرة الثقافة بعد تنصيب مدير المعهد إلى بذل المجهودات اللازمة كي يضطلع المعهد بكافة المهام المنوطة به. من أجل تكوين الطلبة في كل التخصصات تكوينا جيدا وملائما لتطورات العصر. قصد مواكبة المستجدات في هذا المجال، والنهوض بالصناعة السينماتوغرافية في بلادنا وفق المأمول والرؤية الجديدة التي تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية. المتعلقة بتحسين التكوين الأكاديمي في المجالات الفنية، إلى جانب تشجيع المواهب الناشئة بالتكوين والمرافقة.

مدير المعهد الوطني العالي للسينما الدكتور إلياس بوخموشة من المشتغلين في الحقل السينمائي في الجزائر منذ سنوات. وهو أستاذ التعليم العالي فنون، تخصص دراسات سينمائية، وقد شغل مناصب بحثية وبيداغوجية. منها رئاسة ميادين الفنون على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما أطر وأشرف على عدة مشاريع ماستر ودكتوراه، وله العديد من المشاركات في الملتقيات العلمية وطنيا ودوليا. ومن مؤلفاته “سينما توثيق المجتمع”، و سلسلة من الدراسات العلمية المحكمة. وهو مهتم بالسينما التجريبية والوثائقية.

وأشرفت وزيرة الثقافة والفنون أمس على افتتاح السنة الجامعية لطلبة الفنون 2024 / 2025. من خلال تدشين مقر المعهد الوطني العالي للسينما محمد لخضر حمينة بمدينة القليعة ولاية تيبازة. وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة محمد الصغير سعداوي. بالإضافة كذلك إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وكذا السلطات المحلية بالولاية، إلى جانب نخبة من الوجوه الفنية الجزائرية.