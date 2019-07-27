تنصيب مدير جديد بوكالة النعامة للضمان الإجتماعي “cnas”

تمت بحر الأسبوع الماضي مراسيم تسليم المهام للمدير الجديد لوكالة النعامة للصندوق الوطني التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء”كناص” جمال الدين مخيسي

الذي تم تعيينه خلفا لبغداد عزوز، الذي تم إستدعاؤه لمهام أخرى بوكالة سعيدة أين مسقط رأسه.

المدير الجديد لوكالة النعامة مخيسي، تولى عدة مهام بالصندوق كان آخرها توليه منصب مدير وكالة غليزان،

وقد عرف عنه نجاحه في التسيير وإنفتاحه المتميز على المجتمع المدني المحلي لولاية غليزان ومد جسور التواصل مع أرباب العمل والمؤمن لهم

إجتماعيا من خلال الحضور الدوري والمستمر على مستوى الإذاعة ومختلف وسائل الإعلام.

يجدر بالذكر أن وكالة النعامة كانت قد عرفت حركة إحتجاجية أواخر شهر أفريل للسنة الجارية،

حيث طالب عمال الوكالة برحيل المدير نتيجة ضعف الأداء وسوء التسيير والتعسف في حق العمال على حد قولهم.

وعلى أية حال فإن الوافد الجديد على رأس الوكالة تنتظره ورشات مهمة وإصلاحات عاجلة للإرتقاء بخدمات وأداءات الضمان الإجتماعي من جهة،

وكذا إستدراك التأخر الكبير، فيما يتعلق بتحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي، وهو ما يتوقف على الإستغلال الأمثل للموارد البشرية

التي يتوفر عليها القطاع وتحفيز الكوادر للقيام بالمهام المطلوبة، هذا إلى جانب قدر من الصرامة لتفادي أي تقصير يكون ضحيته

الفئات المجتمعية صاحبة الحق في أداءات الضمان الاجتماعي، سواء كان تقصير أرباب العمل المكلفين في الضمان الإجتماعي

الذين لا يصرحون بالعمال أوالذين لم يسددوا المستحقات والديون التي على عاتقهم، أو كان تقصيرا من طرف أعوان إدارة الضمان الإجتماعي.

كما يبقى الحفاظ على المناخ الإجتماعي بالوكالة أحد أهم رهانات المرحلة، حيث قام عمال الوكالة بالأغلبية بتوقيع عريضة سحب الثقة

من المنسق الولائي للنقابة في إنتظار تجديد مكتب التنسيق الولائي من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

حالة من التفاؤل لمسناها لدى العديد من المتابعين في إنتظار إنجازات المدير الجديد والتي من دون شك يكون لها الأثر الإيجابي

على سكان الولاية، في ظل تدهور وضعية هياكل الدفع التي تعاني نقصا في المعدات والوسائل، وترديا في البنى التحتية، إضافة

إلى ضعف الخدمات ورداءة الشبكة مما يؤدي لمعاناة وطول انتظار المؤمنين الاجتماعيين وخصوصا ذوي الأمراض المزمنة منهم وذوي الإحتياجات الخاصة.