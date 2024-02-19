تنصيب مدير جديد لجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر

أشرف والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، ورئيس الندوة الجهوية لجامعات الشرق، لطرش محمد الهادي، صباح اليوم الإثنين، على تنصيب البروفيسور بعيطيش شعبان، مديرا جديدا لجامعة قسنطينة3، صالح بوبنيدر.

وحسب بيان للجامعة، خلف البروفيسور بعيطيش شعبان، في هذا المنصب، الأستاذ الدكتور، رياض حمدوش، الذي كان مكلفا بتسيير الجامعة لمدة قاربت السنة.

وتم حفل التنصيب، بمقر مديرية الجامعة، وحضره مدراء المدارس العليا المتواجدين بالقطب الجامعي، ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات، ومدير الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي.

وقد كانت الفرصة مواتية للترحيب بالمدير الجديد، وتقديم جزيل الشكر للمدير السابق. مع التمني للوافد الجديد على رأس جامعة قسنطينة3 بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.