تنصيب مدير جديد للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب البروفيسور سويسي بولرباح مديرًا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد بالكاليتوس.

وحسب بيان للوزارة، أكّد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن هذا التعيين يهدف إلى منح دفعة نوعية جديدة للمدرسة. بما يُتيح تحسين جودة التكوين. من أجل إعداد كفاءات عالية المستوى قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية ورفع التحديات القادمة.