تنصيب مدير جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

أشرف، اليوم الإثنين محمد بوهيشة، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على مراسم تنصيب السيد تساليت جيلالي مديرًا لمركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)، وذلك في إطار تعزيز هياكل البحث العلمي ودعم مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر.

وجرت مراسم التنصيب بحضور عدد من الإطارات والباحثين، حيث أكد المدير العام على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في تطوير البحث والابتكار في مجال الطاقات النظيفة، ومواكبة التحديات الوطنية والدولية المرتبطة بالطاقة والبيئة.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المشاريع البحثية التطبيقية، وتشجيع الشراكات العلمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترقية استخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات.

من جانبه، عبّر المدير الجديد عن شكره على الثقة التي وُضعت فيه، مؤكدًا التزامه بالعمل على تطوير أداء المركز وتعزيز مكانته كقطب علمي رائد في مجال الطاقات المتجددة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات الطاقوية العالمية.