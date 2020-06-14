تنصيب مدير صحة جديد بولاية تندوف معنصر عبد الحميد

ترأس صباح اليوم والي تندوف، محيوت يوسف، إجتماعا لخلية الأزمة.

وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى تعليمات الوزير الأول، المتعلقة بخريطة طريق الوضعية الصحية.

كما تم دراسة الوضعية الصحية للولاية، فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، وإسداء تعليمات صارمة لمدراء القطاعات المعنية بإستئناف النشاطات المرتبطة مباشرة بالمواطن وذلك من خلال إتباع التدابير الصحية الوقائية الخاصة بهذا الظرف الخاص.

وتخلل الإجتماع، تنصيب مدير الصحة الجديد معنصر عبد الحميد.

في خضم ذلك تطرق الوالي إلى تعليمة الوزير الأول والخاصة بإزالة أنفاق التطهير، المراقبة الصحية على مستوى الأسواق الجوارية.

كما تطرق الوالي إلى موضوع تأسيس الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكنية.