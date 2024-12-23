تنصيب مدير عام جديد لـ”إيتوزا”

أشرف الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، مساء اليوم الاثنين، على مراسم تنصيب، مراد تزدايت، رئيسا مديرا عاما لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا)، خلفا لياسين كريم.

وجرى ذلك بحضور المكلف بتسيير شؤون المديرية العامة للحركية واللوجستية (DGML)، مدير النقل لولاية الجزائر، إطارات وموظفي المؤسسة، والشريك الاجتماعي.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد هنّأ الأمين العام للوزارة المدير العام الجديد للمؤسسة. متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل الجماعي والتكاتف لما يخدم مصلحة القطاع والمؤسسة. مشيرا إلى أهميتها ودورها الفعال، لما تقدمه من خدمات لساكنة مدينة الجزائر وضواحيها. يضيف المصدر ذاته.