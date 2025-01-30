تنصيب مدير عام جديد للديوان الوطني للإحصائيات

تم، اليوم الخميس، تنصيب توفيق حاج مسعود، مديرًا عامًا للديوان الوطني للإحصائيات، بمقر وزارة المالية.

وأشرف وزير المالية، لعزيز فايد، على مراسم التنصيب بحضور إطارات الوزارة.

وحسب ما أورده بيان لوزارة المالية، فقد أكد فايد على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الديوان في إنتاج بيانات موثوقة ومُحيّنة. باعتبارها أداة أساسية في إعداد السياسات العمومية وتوجيه الإصلاحات الاقتصادية.

كما شدد على أهمية تعزيز القدرات الإحصائية، من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها.

وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة، توفيق حاج مسعود، على رفع التحديات المتعلقة بتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية. لا سيما من خلال تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث أساليب العمل. كما أكد على ضرورة ضمان استمرارية الجهود المبذولة لتحديث هذا القطاع، مع العمل على ترسيخ المكتسبات وإدماج أساليب مبتكرة.

ودعا فايد إلى تعبئة كافة الطاقات المتاحة وإشراك جميع الفاعلين في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، من أجل تطوير منظومة إحصائية حديثة وفعالة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

من جهته، أعرب المدير العام الجديد عن امتنانه للثقة التي وُضعت فيه، مؤكداً عزمه على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز دور الديوان الوطني للإحصائيات في دعم صناع القرار وتوفير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية لخدمة تنمية البلاد.