تنصيب مراقبين جدد في صفوف الجمارك

في إطار الحركة الدورية للإطارات الجمركية، التي أقرها اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك مؤخرا، قام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر ميناء، بتنصيب المراقب العام “عبد السلام قيدوم” بصفته رئيسا للمصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بالجزائر-ميناء.

كما تم تنصيب المراقب العام “حميد لمراجي” بصفته رئيسا لمفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر-تجارة.

وقد حضر مراسم التنصيب الإطارات الجمركية وممثلي السلطات العسكرية. الأمنية والمدنية على مستوى ميناء الجزائر “ياسف سعدي”.