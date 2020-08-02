تنصيب مراقب الشرطة عمار شودار رئيساً لأمن ولاية سيدي بلعباس

أشرف والي سيدي بلعباس، مصطفى ليماني، بمعية مراقب الشرطة مدير الصحة، النشاط الإجتماعي والرياضات ممثلا للمدير العام للأمن الوطني على مراسم تنصيب مراقب الشرطة عمار شودار رئيساً لامن الولاية.

وتم تنصيب شودار خلفا لعميد أول للشرطة بوشنب عبد الرحمن المعين، الذي عين بنفس الصفة على رأس أمن ولاية قالمة .

وحضر مراسم التنصيب كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى السلطات المحلية القضائية والمدنية والعسكرية، إضافة إلى الأسرة الإعلامية وممثلين عن المجتمع المدني .

ونوه الوالي بالمجهودات التي بذلها رئيس الأمن الولائي السابق العميد الأول للشرطة عبد الرحمن بوشنب خلال توليه مهامه بولاية سيدي بلعباس، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه بولاية قالمة .

كما تحدث الوالي عن الثقة التي أودعتها قيادة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص السيد مراقب الشرطة عمار شودار، بتعيينه على رأس جهاز الأمن الولائي لسيدي بلعباس متمنيا للمسؤول الجديد التوفيق في تأدية مهامه ومُرَحِباً به.