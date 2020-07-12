تنصيب مراقب الشرطة وابري عبد الكريم رئيسا لأمن ولاية تلمسان

أشرف اليوم الأحد، مراقب الشرطة، سيب فؤاد، ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني على مراسم تنصيب مراقب الشرطة وابري عبد الكريم بصفته رئيسا لأمن ولاية تلمسان.

وتم تنصيب وابري عبد الكريم خلفا لمراقب الشرطة بوطيرة رشيد، الذي كلف بنفس المهام كرئيس أمن لولاية قسنطينة.

وحضر التنصيب أمومن مرموري والي ولاية تلمسان، رئيس المجلس الشعبي الولائي، عميد أول للشرطة شلبي محمد ممثل المفتش الجهوي لشرطة الغرب، وهران وإطارات الأمن الوطني.

ومن خلال مداخلة افتتاحية، نوه سيب فؤاد المدير العام للأمن الوطني، عن الخبرة الذي يتمتع بها رئيس أمن الولاية الجديد وابري عبد الكريم خلال مشواره المهني، طالباً كل إطارات الأمن على مستوى الولاية من أجل مده يد المساعدة قصد إعطاء نفس جديد للنشاط الأمني على مستوى الولاية.

وأضاف أن هذه الحركة الجزئية تأتي في إطار سلسلة التحويلات التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا لمنهجية التداول على المسؤوليات وإتاحة الفرصة لجميع الكفاءات لتقلد مناصب المسؤولية .

من جهته عبر مراقب الشرطة بوطيرة رشيد عن شكره وامتنانه هو الآخر لجميع إطارات ورتباء أمن الولاية الذين رافقوه طيلة فترة ترأسه لهذه الهيئة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين خاصة خلال الفترة السابقة التي استدعت بذل المزيد من المجهودات عقب تفشي فيروس كوفيد-19.

بدوره أبدى الرئيس الجديد لأمن الولاية اعتزازه بالثقة التي حظي بها لتعيينه على رأس ولاية تلمسان، متعهدا بعدم ادخار أي جهد بالتنسيق مع الشركاء في الميدان من أجل تأدية المهام الشرطية و تطبيق قوانين الجمهورية.