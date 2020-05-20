تنصيب مسؤول قسم النزاهة بالفاف

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي على الأنترنت عن تعيين مسؤول قسم النزاهة في الفاف يوم الأربعاء المقبل.

وباشرت الإتحادية منذ شهر جويلية من العام الماضي الإجراءات اللازمة على مستوى الفيفا لإنشاء قسم النزاهة، من أجل تقديمأحسن صورة للكرة لجزائرية.

وذكّرت الاتحادية في بيانها: “يهدف الاتحاد الدولي كما تنص عليه لوائحه إلى منع ممارسات الفساد، المنشطات أو ترتيب نتائج المباريات وعدم تعريض أمن المباريات للخطر، والمساس بنزاهة المباريات، المنافسات، اللاعبين والرسميين والأعضاء، وعدم وقوع انتهاكات في كرة القدم.