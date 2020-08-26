تنصيب معزوزي سامي مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بعين الدفلى

أشرفت السلطات الولائية لعين الدفلى، مساء الثلاثاء، على تنصيب معزوزي سامي بصفته المندوب المحلي لوسيط الجمهورية على مستوى الولاية.

وأشرف على التنصيب، والي الولاية بالنيابة وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، قائد القطاع العملياتي بالنيابة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي، رئيس الأمن الولائي بالنيابة ونواب البرلمان بغرفتيه، رئيس دائرة عين الدفلى ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الدفلى.

وتم تنصيب معزوزي سامي بصفته المندوب المحلي لوسيط الجمهورية على مستوى ولاية عين الدفلى، طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16/07/2020 المتضمن تعيين المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية على مستوى الولايات و المقاطعات الإدارية.