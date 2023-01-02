تنصيب معمر محمد مديرا عاما للمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران

قام صباح اليوم الإثنين بطواف حاج مدير الصحة والسكان لولاية وهران بتنصيب معمر محمد. مديرا عاما جديد ا للمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران. بعدما كان يشغل هذا المنصب الأمين العام للمستشفى علايلي نور الدين بالنيابة.

مراسيم التنصيب جرت بحضور مختلف إطارات المركز الإستشفائي الجامعي لوهران. حيث أكد مدير الصحة والسكان لولاية وهران بطواف حاج. أن العمل يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل الصالح العام.

ونوه بالعمل الذي قام به الأمين العام علايلي نور الدين أثناء فترة ترأسه للمديرية العامة بالنيابة.

كما أشاد بطريقة عمل المدير الجديد معمر محمد، خلال فترات تسييره لمختلف المؤسسات الصحية على مدار 32 سنة عمل. فضلا عن تدريسه في الجامعة.

بعدها قام معمر محمد المدير الجديد للمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران. بعقد لقاء تعارف مع مختلف مسؤولي ومدراء المصالح الإدارية للمستشفى. في إنتظار توسيع سلسلة لقاءاته مع باقي إطارات المركز الإستشفائي الجامعي لوهران.