تنصيب مفتش جديد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

تم اليوم الأحد تنصيب عمار سراي توفيق في منصب مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وذلك بحضور كل الاطارات وعلى رأسهم رئيس الديوان والمفتشة العامة .

وبهذه المناسبة أعرب المفتش أنه لن يدخر جهدا في استغلال خبرته الميدانية لمسايرة تقدم قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية.

للإشارة، شغل عمار سراي توفيق، من قبل مناصب عليا بالدولة .

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