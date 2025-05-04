تنصيب مكتب الجمعية العامة للطريقة التجانية ببوركينافاسو

تمّ تنصيب اليوم، بقاعة الرياضات في العاصمة واغادوغو، مكتب الجمعية العامة للطريقة التجانية ببوركينافاسو.

ويعد هذا المكتب أعلى هيئة لتسير شوؤن التجانية معتمدةمن طرف الدولة.

وجرت مراسم التنصيب في حفل رسمي مهيب شهد حضورًا جماهيريًا يُقدَّر بأزيد من 3 آلاف من مريدي الطريقة التجانية، الذين توافدوا من مختلف مناطق بوركينافاسو والدول الإفريقية المجاورة.

كما حضر المراسم الخليفة العام للطريقة التجانية، إلى جانب عدد من المشايخ والعلماء البارزين من دول إفريقية وخارجها.

وبالمناسبة عبرت الوفود عن سعادتهم البالغة بهذا الحدث الروحي الكبير، وحرصهم على تجديد العهد والولاء.

وهنأ الخليفة العام، الإمام الحاج عبد القادر قيبوب، التجانيين بتشكيل المكتب الجديد. داعيًا الجميع إلى التحلي بالصفاء والإخلاص في القول والعمل، وخدمة الصالح العام لشؤون الطريقة. مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التنظيم وتفعيل العمل الدعوي والتربوي بما يخدم المسار الروحي للطريقة التجانية في خضم الأوضاع الغير مستقرة في العالم .