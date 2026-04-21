تنصيب منسقين ومندوبين للجالية بالخارج تحسبًا لانتخابات 2 جويلية

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمعية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، على اجتماع تنسيقي.

اللقاء جرى بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وجمع رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وممثلي السلطة الوطنية من منسقين ومندوبين.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026 ومشاركة مواطنينا بالمهجر في هذا الاستحقاق الوطني.

وبهذه المناسبة، تم تنصيب منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج.

وفي كلمته، أشاد شايب بالتنسيق المحكم والتعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الخارجية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يضمن التنظيم الأمثل لهذا الاستحقاق الوطني خارج أرض الوطن.

كما جدد شايب التأكيد على تجند الوزارة، في نطاق صلاحياتها، لتسخير “كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية على مستوى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، لمرافقة هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف”.

ونوه كاتب الدولة بأهمية القرار المتضمن رفع عدد مقاعد ممثلي الجالية الوطنية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من 8 إلى 12 مقعدا.