تنصيب منير حمايدية مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار

تم اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة تنصيب حمايدية منير في منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار

خلفا لجدو جازية، التي أنهيت مهامها بصفتها مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة.

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، الذي أكد بأن هذه المؤسسة التي تقع تحت وزارة الاتصال

تعد من أهم المؤسسات، وذلك بالنظر لكونها على صلة مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة ولتنوع نشاطاتها.

وأكد رابحي الاستعداد التام للقائمين على هذه المؤسسة من أجل التعاطي مع الشركاء بكل ديمقراطية وشفافية بما يتوافق وشروط الساعة

التي تعرفها البلاد وكذلك بما يتوافق والقيم الوطنية، مشددا على ضرورة الحرص على المصلحة العليا للبلاد إلى جانب العمل

على توفير خطاب إعلامي مسؤول ملتزم من شأنه المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة للبلاد.