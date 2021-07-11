تنصيب مير جديد لبلدية تيارت

أشرف اليوم الأحد، رئيس دائرة تيارت على تنصيب عبد القادر ساسي على رأس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيارت خلفا لرابح بوثلجة الفائز في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.

ودعا رئيس الدائرة خلال إشرافة على عملية التنصيب نيابة عن والي الولاية، جميع المنتخبين وإطارات البلدية إلى بذل الجهود من أجل دفع عجلة التنمية في البلدية، والإهتمام أكثر بإنشغالات المواطنين.

وشدد على تجاوز أي خلافات يمكن أن تعيق التنمية ودعا على وجوب التعاون الجماعي بين الولاية والدائرة والبلدية وحتى بين أعضاء المجلس للتكفل بإنشغالات السكان .