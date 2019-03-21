تنصيب نبيلة رزايق مديرة لتطوير الفنون وترقيتها وعبد القادر دعماش مديرا AARC

تم امس بوزارة الثقافة تنصيب نبيلة رزايق مديرة تطوير الفنون وترقيتها خلفا لزهية بن شيخ التي طلبت إعفاءها من هذا المنصب.

كما تم تنصيب عبد القادر بن دعماش مديرا للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافيAARC.

علما أن إجراءات التعيين قد لقيت الموافقة من طرف الهيئات المعنية شهر جانفي 2019 .

للإشارة فإن نبيلة رزايق شغلت منصب نائب مدير بوزارة الثقافة وعملت في مجال السينما بالوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي AARC.

كما أن عبد القادر بن دعماش يعد من المثقفين البارزين من أكثر المهتمين بالمجال الفني الموسيقي الجزائري.

شغل مناصب إدارية عديدة ويترأس المجلس الوطني للفنون والآداب قبل تعيينه يوم أمس على رأس AARC، هذا المنصب الذي ظل شاغرا لأكثر من أربع سنوات .

وتم تعيين مراد بن شيخ مديرا لمسرح عين البيضاء بولاية ام البواقي وأحمد خوصة مديرا لمسرح بسكرة.