تنصيب نصيرة عيايشية رئيسة للديوان بوزارة الثقافة والفنون

​أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب نصيرة عيايشية في مهامها الجديدة كرئيسة لديوان وزارة الثقافة والفنون، وذلك بحضور جمع من إطارات ومسؤولي الإدارة المركزية.

​وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة في كلمة لها أن هذا التعيين يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري للوزارة. وتعزيزا لآليات التسيير بما يتماشى مع التحديات الراهنة لقطاع الثقافة. كما أشادت بالمسار المهني لعشايشية. معربة عن ثقتها في قدرتها على تقديم الإضافة المرجوة وتفعيل التنسيق بين مختلف المصالح.

​من جهتها، أعربت نصيرة عيايشية عن اعتزازها بهذه الثقة، مؤكدة التزامها التام بالعمل بكل تفان لتطوير أداء الديوان والمساهمة في تجسيد رؤية الوزارة على أرض الواقع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور