تنصيب نضال الجزائري رئيسة للجنة الثقافة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

تم اليوم الأحد، تنصيب الفنانة القديرة نضال الجزائري، على رأس اللجنة الثقافة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء هذا التنصيب، في إطار تنصيب اللجان الولائية لمكتب ولاية الجزائر للرابطة..

وفي اتصال هاتفي مع الفنانة المحبوبة، أوضحت نضال إنها تطوعت لهذا المنصب.

وأوردت الفنانة: “سنبدأ العمل في القريب العاجل كمحاولة لايجاد حلول لبعض القضايا التي يتخبط فيها الفنان الجزائري”.

و عن أهم القضايا التي ستبدأ اللجنة بمعالجتها، كشفت نضال الجزائري أنها ستكون قضية الفنانة بشرى عقبي والتدخل السافر في حياتها لشخصية.

وأوضحت الفنانة، إن اللجنة عينت محامي لتقديم شكوى للعدالة للنظر في موضوع عقبي والذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا.

للإشارة، فقد تم تنصيب الفنانة نضال الجزائري، بحضور إطارات الرابطة لمكتب ولاية الجزائر وبعض الضيوف.