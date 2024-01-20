أشرف المكلف بتسير شؤون الادارة العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، البرفيسور قريشي مراد، اليوم السبت، على مراسيم تنصيب نورالدين بورزق مديرا للخدمات الجامعية الجزائر شرق.

وحسب الديوان الوطني للخدمات الجامعية، نورالدين بورزق خلفا لنهاد عبادة. التي اسندت لها مهام اخرى وذلك بحضور اطارات الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

بالمناسبة، أثنى البرفيسور قريشي مراد على المجهودات المبذولة التي قدمتها المديرة السابقة للخدمات الجامعية. الجزائر شرق عبادة نهاد، كما تمنى كل التوفيق والسداد للمسؤول الجديد في مهامه المسداة اليه.

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