تنصيب والي إليزي الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين بولاية إليزي، على تنصيب، أحسن خالدي، واليا جديدا لهذه الولاية. خلفا لأحمد بلحداد الذي عيّن في المنصب نفسه بولاية تبسة.

وذلك في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وأكد مراد - في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب الوالي الجديد – على أهمية مضاعفة الجهود دعما لمساعي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية في مختلف مناطق الوطن. مضيفا أن هذه الحركة الجزئية في سلك الولاة التي شملت هذه الولاية الحدودية الاستراتيجية ذات المساحة الهامة والغنية بالثروات، ستسمح “بالمضي قدما في تحقيق التنمية المحلية بها”.

وأبرز ممثل الحكومة، بالمناسبة، أن إعداد مختلف الخطط التنموية أصبح اليوم ممكنا. نظرا للأمن و الاستقرار اللذين تنعم بهما الجزائر، بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي مدعمين بالأسلاك الأمنية الأخرى. إلى جانب يقظة المخلصين من أبناء الوطن.

وأشار مراد – في هذا الشأن – إلى أهمية تنويع الاقتصاد الوطني و الخروج من التبعية للمحروقات. داعيا المسؤولين المحليين إلى بذل الجهود في مختلف المجالات التنموية لتحقيق الأهداف المرجوّة.

وأكد، من جانب آخر، أن إشرافه الشخصي على مراسم تنصيب الولاة يأتي تكليفا من السيد رئيس الجمهورية. وتتم بحضور المنتخبين والأعيان والإطارات المحلية وممثلي فعاليات المجتمع المدني. و هو ما يؤكد إيمانه الراسخ “بأهمية العمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية المحلية”.

وعبّر الوالي الجديد عن امتنانه لتجديد الثقة في شخصه. معرباً عن التزامه العمل باجتهاد لتحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

بدوره، أكد أحمد بلحداد الذي عُيّن بولاية تبسة، أن ولاية إليزي شهدت تقدماً هاماً في وتيرة التنمية. بفضل العمل المشترك مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي الذي شمل شتى القطاعات. بما فيها السكن والفلاحة واستحداث ثلاث مناطق نشاطات مصغرة.