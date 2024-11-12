تنصيب والي الجلفة الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب، جهيد موس، والياً لولاية الجلفة، خلفا لعمار علي بن ساعد، الذي أنهيت مهامه.

وذلك في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجرت مراسم التنصيب بمقر الولاية، بحضور الواليين المنتدبين لـ مسعد وعين وسارة، المنتخبين، أعيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب الوالي الجديد، أكد مراد على أن هذه الحركة “تأتي لتعزيز الجهد في مواصلة تحسين التكفل بانشغالات المواطنين التي لا تزال موجودة رغم كل ما تحقق”.

وأضاف أن هذه الولاية التي حظيت باهتمام وعناية رئيس الجمهورية استفادت من”أضخم برنامج تكميلي من ناحية الغلاف المالي ومضمونه، حيث خصص لها غلاف مالي بـ 185 مليار دج سمح بتمويل مشاريع عدة سطرت بالاعتماد على تشخيص دقيق لمواطن الضعف بهذه الولاية”.

وعدد مراد المؤهلات الكبيرة والمقومات التي تحوزها هذه الولاية التي تدعمت بهياكل قاعدية متمثلة في خطوط للسكك الحديدية والطرقات المزدوجة تمكنها من تحقيق وتيرة إقتصادية عالية من خلال التركيز على عدة مجالات لاسيما الصناعات التحويلية وهو ما يسمح في ارساء حركية في خلق مناصب الشغل.

كما أشار الوزير إلى أن “استحداث الولايتين المنتدبتين مسعد و عين وسارة يندرج أيضا ضمن مساعي التكفل الأمثل ى بالإنشغالات وتقريب مراكز القرار من مواطنيها”.

ودعا مراد الوالي الجديد إلى تكريس جهد التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين بخصوص ظروف التمدرس و النقل و كذا فك العزلة عن سكان المناطق البعيدة عن التجمعات الكبرى ومدها بكل المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن في التجمعات الحضرية و الأرياف.

كما شدد على ضرورة إرساء علاقات تواصل و حوار “بناء” على المستوى المحلي مع المنتخبين و كذا مع كل الفاعلين المجتمعيين والاقتصاديين لكون التنمية المحلية “شأن مشترك بامتياز”.

من جهته، أكد الوالي الجديد الوافد من ولاية المدية، جهيد موس، أنه سيبذل “قصارى جهده” في خدمة التنمية بهذه الولاية ، معربا عن أمله في “أن يكون في مستوى طموحات رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه لأجل مواصلة المسار التنموي”.