تنصيب وتعميم المخبر المتنقل لمراقبة النوعية وقمع الغش عبر 6 موانئ

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن تنصيب وتعميم “المخبر المتنقل لمراقبة النوعية وقمع الغش” على مستوى الموانئ.

وجاء هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 مارس 2026. والمتعلقة بمضاعفة مخابر مراقبة النوعية عبر الموانئ والمطارات. وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتسريع وتيرة عمليات التحاليل.

وقد تم تنصيب وتعميم المخبر المتنقل لمراقبة النوعية وقمع الغش عبر ميناء الجزائر، ميناء مستغانم، ميناء جن جن بجيجل، ميناء بجاية، ميناء سكيكدة، ميناء الغزوات.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز الرقابة الميدانية وتمكين المصالح المختصة من إجراء التحاليل المخبرية بعين المكان. بما يضمن السرعة في التدخل والدقة في النتائج، وترسيخ آليات حماية المستهلك ومكافحة الغش.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور