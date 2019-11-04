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تنصيب وكلاء الجمهورية لبئر مراد رايس وحسين داي والشراقة

الوطني
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تنصيب وكلاء الجمهورية لبئر مراد رايس وحسين داي والشراقة
بقلم أسماء.ع

تم اليوم الاثنين، تنصيب وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة.

كما تم تنصيب كل من وكيلي الجمهورية لمحكمة حسين داي والشراقة بالعاصمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=721807

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