تنصيب وكلاء الجمهورية لبئر مراد رايس وحسين داي والشراقة

كما تم تنصيب كل من وكيلي الجمهورية لمحكمة حسين داي والشراقة بالعاصمة.
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في أعقاب ثالث حادثة مماثلة، فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المحمدية في ومعسكر تحقيقا حيال العثور على كتابات حائطية صبيحة اليوم.
استهدفت هذه الكتابات،…
تم، اليوم الاثنين، تنصيب قلاتي دنيا زاد، كرئيسة جديدة لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وجاء تنصيب قارة شاكر، عقب الحركة التي أجراها سلك القضاء مؤخرا.
مراسم التنصيب…
ذكرت الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الغربية والوسطى، ستعرف طقس صاف، مرفوق ببعض السحب السفلى.
وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة من 30 إلى 40…
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