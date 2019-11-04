تنصيب وكلاء الجمهورية لبئر مراد رايس وحسين داي والشراقة

تم اليوم الاثنين، تنصيب وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة.

كما تم تنصيب كل من وكيلي الجمهورية لمحكمة حسين داي والشراقة بالعاصمة.