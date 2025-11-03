تنصيب يحياوي رئيسا لديوان وزارة التجارة الداخلية

أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الإثنين، على مراسم تنصيب رئيس الديوان الجديد، زين الدين يحياوي. وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

ورحّبت الوزيرة برئيس الديوان يحياوي، متمنية له النجاح في مهامه الجديدة. كما أكدت على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة الجهود المبذولة ومواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.

وشدّدت أمال عبد اللطيف على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود، ومواصلة عصرنة القطاع والارتقاء برقمنة أنظمته الإدارية والرقابية.

